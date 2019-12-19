«По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь». Лукашенко проводит заседание Совбеза

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Президент Беларуси 19 декабря, накануне поездки в Россию на переговоры с президентом РФ и на саммиты лидеров стран, проводит заседание Совета безопасности. В повестке дня - планирование обороны Беларуси и дальнейшего развития армии.

Особое внимание Александр Лукашенко попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко обратил внимание, что по обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь - в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, а Россия тоже активно развивает средства вооружения.

В этой ситуации белорусская армия должна являться инструментом недопущения войны, а в случае агрессии - должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику, считает президент:

- Основное предназначение Вооруженных сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что никакие решения властей в военной сфере не должны прятаться от общества и от соседних государств.