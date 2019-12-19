2019-12-19T14:17:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске снова ищут 10-летнего Сашу Кушнера - он уже не первый раз убегает из дома

Мальчик был одет в зеленую куртку, у ребенка есть особая примета
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске снова ищут 10-летнего Сашу Кушнера. Фото: МВДВ Минске снова ищут 10-летнего Сашу Кушнера. Фото: МВД
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Столичные милиционеры разыскивают без вести пропавшего 10-летнего Александра Кушнера. Школьник, проживающий по улице Колесникова в Минске, 18 декабря вечером ушел из дома и не вернулся - где находится ребенок, пока так и не известно.

- Ранее Александр неоднократно уходил из дома. Мы обращаемся к гражданам содействовать в предоставлении информации о месте нахождения Александра! - говорит официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Мальчик был одет в зеленую куртку, спортивные штаны темно-синего цвета, коричневые ботинки. У ребенка есть особая примета: большие оттопыренные уши. У Саши глухой голос, невнятная речь, стрижка ежик.

Всех, кто что-то знает о Саше, милиция просит позвонить по телефонам: +375 29 302-75-16, +375 17 207-67-67 или по короткому номеру 102.

В Минске снова ищут 10-летнего Сашу Кушнера. Фото: МВД

В Минске снова ищут 10-летнего Сашу Кушнера. Фото: МВД

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