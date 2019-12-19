2019-12-19T14:29:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве ОМОН провел спецоперацию по захвату психбольного пенсионера

Мужчина вел себя агрессивно и не пускал врачей к лежачей жене [видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Могилеве ОМОН провел спецоперацию по захвату психбольного пенсионера. Фото: скриншот видео МВДВ Могилеве ОМОН провел спецоперацию по захвату психбольного пенсионера. Фото: скриншот видео МВД
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Днем в среду в милицию обратился житель Могилева и рассказал, что страдающий психическим заболеванием 67-летний отец не пускает в квартиру, угрожает травмировать свою 68-летнюю тяжело больную супругу, прикованную к постели.

После прибытия психиатрической бригады, участкового и наряда милиции ситуация только усугубилась - пенсионер вел себя агрессивно, к жене никого не пускал и угрожал правоохранителям. Более того, вооружившись подручными металлическими предметами и инструментами, он забаррикадировался в комнате, где лежала супруга. Решено было привлечь сотрудников ОМОН для штурма квартиры - благо, она расположена на первом этаже.

- С учетом угрозы жизни и здоровью пенсионерки было принято решение о проведении спецоперации. Две боевые группы работали как в квартире, так и со стороны улицы, - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В итоге бойцы в касках и бронежилетах обезвредили пенсионера, задержали и доставили в больницу. Женщина не пострадала, но также была госпитализирована. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело.

Видео задержания в Могилеве.Подробности - в телеграм-канале "Пресс-секретарь МВД Беларуси" https://t.me/pressmvd/811

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В Могилеве ОМОН провел спецоперацию по захвату психбольного пенсионера
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