В Могилеве ОМОН провел спецоперацию по захвату психбольного пенсионера

Мужчина вел себя агрессивно и не пускал врачей к лежачей жене [видео]

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Днем в среду в милицию обратился житель Могилева и рассказал, что страдающий психическим заболеванием 67-летний отец не пускает в квартиру, угрожает травмировать свою 68-летнюю тяжело больную супругу, прикованную к постели.

После прибытия психиатрической бригады, участкового и наряда милиции ситуация только усугубилась - пенсионер вел себя агрессивно, к жене никого не пускал и угрожал правоохранителям. Более того, вооружившись подручными металлическими предметами и инструментами, он забаррикадировался в комнате, где лежала супруга. Решено было привлечь сотрудников ОМОН для штурма квартиры - благо, она расположена на первом этаже.

- С учетом угрозы жизни и здоровью пенсионерки было принято решение о проведении спецоперации. Две боевые группы работали как в квартире, так и со стороны улицы, - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В итоге бойцы в касках и бронежилетах обезвредили пенсионера, задержали и доставили в больницу. Женщина не пострадала, но также была госпитализирована. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело.