2019-12-19T14:31:41+03:00
Политика
КП Беларусь

«Акцент на предотвращение дестабилизации в стране». Лукашенко утвердил новый план обороны

В Беларуси решили повышать расходы на оборону страны
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко утвердил новый план обороны БеларусиЛукашенко утвердил новый план обороны БеларусиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Совет безопасности Беларуси принял новый план обороны страны, а также Концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года. Документы подписал президент Александр Лукашенко.

В новом плане акцент сделан на предотвращение дестабилизации ситуации в стране.

- Это тоже вопросы обороны. Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта, - цитирует belta.by госсекретаря Совбеза Станислава Зася.

Напомним, в 2020 году запланировано проведение президентских выборов.

Еще один акцент в плане ставят на предотвращении развязывания агрессии и стратегическом сдерживании.

- Этому уделено больше внимания, - прокомментировал Зась, - разработаны документы по стратегическому сдерживанию.

По его словам, расходы на оборону страны решили постепенно повышать:

- Это нужно делать, если ставим целью качественно наращивать потенциал Вооруженных сил, - заявил госсекретарь.

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