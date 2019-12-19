2019-12-19T14:56:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

За взрыв в Дрогичине возбуждено уголовное дело, работники фирмы до сих пор в тяжелом состоянии

Виновные могут быть наказаны ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет
Павел МИЦКЕВИЧ
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За взрыв в Дрогичине возбуждено уголовное дело. Фото: СКЗа взрыв в Дрогичине возбуждено уголовное дело. Фото: СК
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По факту взрыва газовоздушной смеси в Дрогичине возбуждено уголовное дело. Как раньше рассказывала «КП», двое рабочих частного предприятия монтировали натяжные потолки в квартире. В это время произошел взрыв при использовании монтажного оборудования >

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за «Выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения».

- Проведены осмотры, допрошены свидетели, изъята техническая документация, совместно со специалистами проведено испытание герметичности газовой системы дома, назначены необходимые экспертизы, - сообщает Следственный комитет.

Виновные могут быть наказаны ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, работники фирмы получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы. Мужчины по-прежнему находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Также травмы получили 14-летний сын собственников жилья и женщина-соседка. Они уже выписаны из больницы. Взрыв повредил восемь квартир.

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За взрыв в Дрогичине возбуждено уголовное дело, работники фирмы до сих пор в тяжелом состоянии
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