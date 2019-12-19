«Предоставление дотаций было бы странным». Путин жестко высказался об интеграции с Беларусью

Президент РФ считает, что нужны наднациональные органы, и умолчал о том, собирается ли он возглавить Союзное государство

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Во время своей пресс-конференции 19 декабря президент России высказался о Союзном государстве с Беларусью. Владимир Путин заявил, что вместе с президентом Беларуси они приняли решение о дальнейшем углублении интеграции. В то же время Путин подчеркнул, что Беларусь в полной мере пользуется преференциями и покупает «все без пошлин»:

- Что касается продажи газа в Европу и в Белоруссию, то у Минска самые низкие цены из всех возможных для наших зарубежных партнеров. Это 127 долларов за тысячу кубометров. В Европу мы продаем за 200 долларов. Для «Газпрома» доходность от продаж топлива в Европу и Белоруссию отличается в четыре раза.

По словам президента РФ, предоставление Россией дотаций Беларуси в виде снижения цен на газ было бы странным:

- То есть Россия должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область (Смоленскую. - Ред.). Странновато. Это можно или нет? Можно. Но что для этого нужно - для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджета различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные.

Кроме того, Путин заявил, что Москва оказывает всестороннюю финансовую поддержку официальному Минску: одних только кредитов выдано на семь миллиардов долларов.

По словам президента РФ, «пока не ясно», на что выйдут российская и белорусская стороны при обсуждении интеграционных процессов.

В то же время Путин ушел от ответа на вопрос, есть ли у него намерения возглавить Союзное государство после 2024 года.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Напомним, 20 декабря Путин и Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге и продолжат обсуждать проблемы интеграции. В этот день в Минске запланированы несанкционированные акции против углубления интеграции с Россией.