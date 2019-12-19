Метро - 70 копеек, автобус - 65. В Минске дорожает проезд

За каждый километр при проезде на пригородных маршрутах придется платить на 2 копейки больше

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19 ноября в Минском горисполкоме приняли решение о повышении стоимости проезда в общественном городском и пригородном транспорте. Цены в столице возрастут на 5 копеек. Талончик в киоске на автобус, троллейбус и трамвай будет стоить 65 копеек, жетон на метро - 70 копеек. Соответственно, стоимость провоза ручной клади в наземном транспорте поднимется до 65 копеек, в метро - до 70 копеек.

За каждый километр при проезде на пригородных маршрутах придется платить на 2 копейки больше.

С какого числа подорожают билеты, пока не известно. Это произойдет в скором времени - после того, как документ одобрят в Министерстве юстиции, сообщает belta.by.

Ранее проезд подорожал в областных и районных центрах. Там талон на одну поездку в наземном транспорте теперь стоит 60 копеек. Кстати, цены в маршрутных такси пока не изменились.