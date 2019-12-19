2019-12-19T17:05:09+03:00
Политика
КП Беларусь

«Чтобы люди услышали». Кочанова призвала сенаторов прийти в соцсети

Это формирует доверие к власти, считает глава Совета Республики
Павел МИЦКЕВИЧ
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Кочанова призвала сенаторов придти в соцсетиКочанова призвала сенаторов придти в соцсетиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Недавно избранная председатель Совета Республики белорусского парламента Наталья Кочанова, прежняя глава Администрации президента, призвала белорусских сенаторов стать более активными в социальных сетях.

По словам Кочановой, люди должны слышать парламентариев, понимать, чем они занимаются, какие задачи ставят перед собой. Поэтому глава верхней палаты парламента попросила каждого члена Совета Республики «информировать о своей деятельности и гражданской позиции через социальные сети», а также активно работать со СМИ.

- Все это формирует доверие к власти, - цитирует Кочанову belta.by.

Кроме того, члены Совета Республики должны быть активными не только онлайн, но и в «реале». Важно работать с людьми в регионах, и «высокое звание сенатора должно подтверждаться конкретными делами», призвала Кочанова. А именно - чаще встречаться с людьми, брать на себя ответственность за решение конкретных проблем людей.

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