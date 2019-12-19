До Бобруйска на 32 копейки больше. Дорожают билеты на поезда внутри страны

Пока в кассах цены не изменились

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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси решили повысить тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом внутри страны. Тарифы на городских линиях подросли на 10 копеек, на региональных и межрегиональных - в среднем на 5%.

В МАРТ приводят пример: билет на поезд городских линий в пределах одного тарифного пояса по маршруту Минск-Пассажирский - Беларусь подорожает на 10 копеек, региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский - Руденск - на 5 копеек, региональных линий бизнес-класса по маршруту Минск-Пассажирский - Бобруйск - на 32 копейки. В среднем на 5% увеличится и стоимость провоза багажа.

А пока в кассах цены не изменились - постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В министерстве объяснили подорожание: уровень возмещения пассажирами затрат на услугу пассажирских перевозок ж/д транспортом внутри страны не достигает даже 20%. Поэтому повышение тарифов поможет поддержать уровень окупаемости перевозок. Ведь субсидии из бюджета на это не выдаются.