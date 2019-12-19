Пенсионерка из Молодечно заплатила телефонному экстрасенсу 30 тысяч долларов

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В милицию Молодечно на днях обратилась 71-летняя пенсионерка. Пожилая женщина стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

История началась еще в 2012 году. Как-то вечером женщина смотрела телевизор и увидела рекламу: «Экстрасенсорная помощь». Молодечненка позвонила по указанному номеру и начала «лечиться».

– Примерно два года длились «лечебные» сеансы для женщины, к слову лечили ее от серьезного заболевания. Затем «экстрасенс» предложил снять порчу и с дочери женщины. Пенсионерка заплатила 30 тысяч долларов к моменту, когда об этом узнали родственники и настояли, чтобы связь с экстрасенсом, с которым она общалась по телефону, прекратилась, – пояснили в пресс-службе.

Однако отпускать доверчивого и прибыльного «клиента» мошенники не собирались. В ноябре 2019 года они придумали новую аферу и связались с женщиной. Молодечненке человек звонивший с российского номера сказал, что звонит из полиции РФ. Мол, они поймали лжеэкстрасенса, которому она заплатила тридцать тысяч долларов и готовы вернуть ей всю потраченную сумму.

– Лжеполицейский убедил, что потерпевшей нужно перечислить еще деньги: комиссия, издержки, налог и тогда она получит свои деньги назад. На этот раз мошенники выманили у жертвы еще 12 тысяч долларов. Теперь уже родственники женщины упросили, чтобы она пошла в милицию, – добавили в УВД.

Проводится расследование.