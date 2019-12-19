2019-12-19T19:24:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Смертный приговор против убийцы двух девушек в Бобруйске приведен в исполнение

Александр Осипович нанес жертвам около 100 ударов ножом и молотком
Надежда БУТОВИЧ
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Верховный суд оставил приговор против убийцы без изменения - смертная казнь.Верховный суд оставил приговор против убийцы без изменения - смертная казнь.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Подробности страшного убийства, произошедшего в Бобруйске 20 июля 2018 года, «Комсомолка» сообщала ранее. Познакомившись в ночному клубе с двумя девушками убийца пригласил их к себе домой. 27-летняя Олеся Климова и 26-летняя Кристина Крюшкина позвонили из ванной, где заперлись от нападавшего, в милицию и попросили их спасти, но пока правоохранители нашли нужную квартиру, они уже были мертвы.

В январе 2019 года суд признал обвиняемого, ранее судимого 36-летнего Александра Осиповича, виновным в особо жестоком убийстве двух лиц (Прим.: Одну из жертв он зарезал, вторую забил до смерти молотком). Мужчина подавал апелляцию мотивируя произошедшее убийством при самообороне, однако в Верховном суде оставили приговор без изменений.

Смертный приговор был приведен в исполнение 17 декабря, – сообщила старший прокурор Могилевской областной прокуратуры Ольга Иванова ресурсу «Коммерческий курьер». – После решение Верховного суда Осипович еще писал личное ходатайство на имя президента Беларуси. Но глава государства оставил ходатайство без удовлетворения.

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