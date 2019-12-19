Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы не прекращается: есть погибшие и раненые

Сообщалось о ликвидации стрелявшего, но спустя время стрельба возобновилась [видео]

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ЧП в столице России в четверг, 19 декабря, в СМИ сообщают о стрельбе в центре города рядом с Лубянкой, такую новость опубликовал РБК.

Известно, что на площади Воровского неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата Калашников. Информация о жертвах «стрелка» разнится: в одних источниках сообщалось, что один человек ранен и один погиб, в других говорили, что трое погибли.

Позже появилась официальная информация от ФСБ, представитель ведомства сообщил, что нападавший был нейтрализован, СК занимается установлением личности «террориста».

В центре города паника, людей загоняют в здания, укрытия, звучат сирены, на улице – вооруженные люди. Автомобильное движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Также сообщалось о введении в городе плана-перехвата «Сирена», то есть розыске опасных преступников – возможных подельников «лубянского стрелка».

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В РБК сообщали, что первоначально стрельба началась в приемной ФСБ, а лишь затем мужчина с автоматом выбежал на улицу.

Спустя время сообщалось, что после короткого затишья стрельба в центре Москвы возобновилась. Хотя в пресс-службе ФСБ ранее сообщали, что нападавший был ликвидирован. Возможно, стрелков несколько.

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