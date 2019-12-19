В дом горожанки постучал неизвестный и сказал: «Мне нужна лапа Кентавра». А что бы вы ответили?

Изменить размер текста: A A

На самом деле, когда вечерам в калитку дома жительницы Рогачева постучались, а затем задали странный вопрос, она сразу поняла, о чем речь. Дело в том, что во дворе горожанки установлены удивительные скульптуры – мифические существа – уникальные в своем роде работы ее супруга. Об этой истории рассказали в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Поэтому, когда 18 декабря, около 17.00 часов незнакомый молодой человек попросил «лапу Кентавра», женщина поняла, о чем идет речь, но, естественно, разбирать скульптуры на части не разрешила. Отказ хозяйки дома вандал не принял, подошел и оторвал конечность у одной из скульптур. Женщина позвонила в милицию.

Вандал испугался наказания и бросил оторванную лапу на месте преступления. Фото: УВД Гомельского облиспоклома.

– Когда злоумышленник понял, что потерпевшая звонит «102», он бросил оторванную лапу мифического существа и сбежал. Обломок скульптуры из пеносиликатных блоков был обнаружен рядом со статуей. А подозреваемого задержали по горячим следам, – пояснили в пресс-службе.

Вандализм совершил 21-летний местный житель, ранее неоднократно попадавший в поле зрения милиционеров. Уголовное дело передано на правовую оценку.