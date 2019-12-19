Видеофакт. В Гродно подросток украл медведя с витрины на ярмарке, а друг хотел повторить и попал на видео

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В пресс-службе УВД облисполкома рассказали о ЧП, произошедшем на днях у главной городской ёлки Гродно. Вечером на рождественской ярмарке продавец мягких игрушек лишилась имущества.

Женщина заметила, как подросток пытается утащить плюшевого мишку, но не смогла догнать быстрого воришку. Однако совершенно случайно момент кражи попал на видео. Горожанка снимала панораму: ёлка, ярмарка, огни – и в кадр с медведем на перевес «вбежал» злоумышленник.

– Прибывшие по вызову потерпевшей правоохранители также получили запись от наблюдательной горожанки. Подозреваемый в краже был задержан на следующий день. Выяснилось, что мишку украл и подарил своей подруге 17-летний гродненец. Кроме того, стало известно, что перед этим другую игрушку у продавщицы украл его друг, подросток повторял «подвиг», но попался, – пояснили в УВД.

Дело отправлено на правовую оценку.