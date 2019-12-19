2019-12-19T21:38:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске на внешнем кольце МКАД фура врезалась в легковушку и снесла ограждение

ГАИ ведет проверку
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель фуры "подбил" легковой Renault. Фото: ГАИ Минск.Водитель фуры "подбил" легковой Renault. Фото: ГАИ Минск.
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Серьезное ДТП произошло днем в четверг, 19 декабря, в Минске. Об этом пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном Telegram-канале.

Столкновение двух транспортных средств произошло в пределах внешнего кольца МКАДа. Предварительно аварию совершил водитель фуры, который двигаясь во второй полосе в направлении улицы Скорины (Прим.: со стороны улицы Ваупшасова) допустил столкновение с легковушкой «Рено». При этом легковая иномарка ехала попутно грузовику, в крайней левой полосе.

– После столкновения с иномаркой большегруз еще влетел в разделительное ограждение на трассе. К счастью, в данной аварии никто не пострадал, только у авто – механические повреждения, – прокомментировали в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка, правоохранителями устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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