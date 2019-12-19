2019-12-19T22:44:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Брюссель предлагает Беларуси подписать соглашение о визах по 35 евро в январе 2020 года

В Евросоюзе подтвердили открытость к сотрудничеству с нашей страной
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Шенгенская виза для белорусов подорожает в феврале до 80 евро, но если повезет - может и подешеветь до 35 евро.Шенгенская виза для белорусов подорожает в феврале до 80 евро, но если повезет - может и подешеветь до 35 евро.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

В дни 17 – 18 декабря в Брюсселе прошли совещания координационных групп БеларусьЕвросоюз. Состоявшееся восьмое заседание отметилось заявлением делегации от ЕС, в котором подтверждалась открытость для дальнейшего развития взаимосотрудничества с РБ, сообщило агентство БелТА.

Так на заседании Беларуси предложили не затягивать и уже в январе 2020 года подписать соглашение об упрощении визового режима и реадмисии. По словам пресс-центра Европейской службы внешних действий, документ предлагается подписать в первый месяц наступающего года в Брюсселе.

– На заседании белорусской и европейской группами обсуждались завершающие действия для подписания и вступления в силу оговоренных соглашений. Когда оба соглашения будут подписаны, им предстоит еще - ратификации в Европарламенте и Нацсобрании Беларуси, – уточнили в Европейской службе.

Напомним, со второго февраля 2020 года шенген для белорусов возрастет до 80 евро. Однако при вступлении в силу соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии стоимость европейских виз снизится до 35 евро, возможны и другие послабления.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Евросоюз»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Брюссель предлагает Беларуси подписать соглашение о визах по 35 евро в январе 2020 года
В Минске на внешнем кольце МКАД фура врезалась в легковушку и снесла ограждение
Видеофакт. В Гродно подросток украл медведя с витрины на ярмарке, а друг хотел повторить и попал на видео
В дом горожанки постучал неизвестный и сказал: «Мне нужна лапа Кентавра». А что бы вы ответили?
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы не прекращается: есть погибшие и раненые
Смертный приговор против убийцы двух девушек в Бобруйске приведен в исполнение
Пенсионерка из Молодечно заплатила телефонному экстрасенсу 30 тысяч долларов
До Бобруйска на 32 копейки больше. Дорожают билеты на поезда внутри страны
«Чтобы люди услышали». Кочанова призвала сенаторов прийти в соцсети
Метро - 70 копеек, автобус - 65. В Минске дорожает проезд
«Предоставление дотаций было бы странным». Путин жестко высказался об интеграции с Беларусью
За взрыв в Дрогичине возбуждено уголовное дело, работники фирмы до сих пор в тяжелом состоянии
«Акцент на предотвращение дестабилизации в стране». Лукашенко утвердил новый план обороны
В Могилеве ОМОН провел спецоперацию по захвату психбольного пенсионера
В Минске снова ищут 10-летнего Сашу Кушнера - он уже не первый раз убегает из дома
«По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь». Лукашенко проводит заседание Совбеза