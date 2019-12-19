Брюссель предлагает Беларуси подписать соглашение о визах по 35 евро в январе 2020 года

Шенгенская виза для белорусов подорожает в феврале до 80 евро, но если повезет - может и подешеветь до 35 евро. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Изменить размер текста: A A

В дни 17 – 18 декабря в Брюсселе прошли совещания координационных групп Беларусь – Евросоюз. Состоявшееся восьмое заседание отметилось заявлением делегации от ЕС, в котором подтверждалась открытость для дальнейшего развития взаимосотрудничества с РБ, сообщило агентство БелТА.

Так на заседании Беларуси предложили не затягивать и уже в январе 2020 года подписать соглашение об упрощении визового режима и реадмисии. По словам пресс-центра Европейской службы внешних действий, документ предлагается подписать в первый месяц наступающего года в Брюсселе.

– На заседании белорусской и европейской группами обсуждались завершающие действия для подписания и вступления в силу оговоренных соглашений. Когда оба соглашения будут подписаны, им предстоит еще - ратификации в Европарламенте и Нацсобрании Беларуси, – уточнили в Европейской службе.

Напомним, со второго февраля 2020 года шенген для белорусов возрастет до 80 евро. Однако при вступлении в силу соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии стоимость европейских виз снизится до 35 евро, возможны и другие послабления.