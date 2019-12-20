Под Пинском водитель сбил пешехода и скрылся

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Сотрудники ГАИ разыскивают водителя, который в Пинском районе насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщили belta.by в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 19 декабря на 419-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель - граница России. Предварительно известно, что с 22.00 до 23.20 между придорожным кафе и путепроводом с автодорогой Р6 неизвестное авто сбило 72-летнего мужчину. От полученных травм мужчина погиб.

Очевидцев аварии, а также свидетелей, просят помочь милиции и позвонить по телефону: (8016) 23-62-62 либо набрать 102.