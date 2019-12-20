В Бобруйске мальчик застрял в дереве: на помощь пришли спасатели

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ЧП случилось 19 декабря в шестом часу вечера на улице Ульяновской в Бобруйске. Мальчик не смог слезть с дерева. Пришлось вызывать службу спасения. Прибывшие работники МЧС выяснили: парень, пытаясь залезть на дерево, оступился. Из-за этого ему зажало ногу. После этого мальчик сам слезть уже не смог. При помощи специального инструмента нога мальчишки была извлечена. В медпомощи ребенок не нуждался, сообщает МЧС.