В Египте погибла 59-летняя белоруска

Наталья впервые отправилась на отдых в эту страну

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Трагедия произошла в этом декабре. 26-летний Влад со своей 59-летней тетей Натальей полетел отдыхать в Шарм-эль-Шейх. Минчанке стало плохо на экскурсии по египетским пирамидам - она упала в автобусе. 10 декабря Наталья умерла, а ее племянник Влад неделю пролежал в больнице с менингитом, сообщил изданию Onliner мама парня Анна. Погибшая Наталья была ее сестрой.

Влад сейчас находится в Минске. Парень чувствует себя удовлетворительно.

По словам Анны, ее сын и сестра полетели на отдых простывшими. Парень пил антибиотики, а Наталья лечилась «порошочками».

Известно, что Наталья раньше работала бухгалтером в посольстве Беларуси в ОАЭ. В Египет поехала впервые.

После ужина в отеле Sharm reef белорусская семейная пара умерла.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Напомним, после ужина в отеле Шарм-эль-Шейха в Египте умерла семейная пара из Беларуси. Им было 56 и 54 года. После ужина с блюдами из рыбы в отеле мужчине стало плохо.

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