Развитие ситуации в гомельском колледже: преподавателя отстранили от работы в двух группах

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С 19 декабря преподавателя Гомельского педколледжа, на которую коллективно пожаловались две группы учащихся, отстранили от преподавания в этих группах.

- Это было решено сделать, чтобы снять напряжение. Преподавателю дали другие группы. До конца семестра будет так, а потом все решится в зависимости от того, какую правовую оценку по итогам заявлений учащихся даст милиция, - рассказали «КП» в колледже.

Проверка все еще не завершена, о промежуточных итогах милиция не сообщает.

Напомним, после того как учащиеся колледжа пожаловались на поборы со стороны преподавателя педагогики, директор написал заявление в милицию. Ребята утверждают, что преподаватель требовала от них брать платные занятия, сдавать деньги на кошачий корм и покупать косметику, которую она распространяет. Сама преподаватель все отрицает, а в администрации колледжа предполагают, что за протестом стоят взрослые >