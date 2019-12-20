2019-12-20T13:38:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Развитие ситуации в гомельском колледже: преподавателя отстранили от работы в двух группах

Милиция продолжает проверку по заявлениям учащихся
Павел МИЦКЕВИЧ
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Милиция продолжает проверку по гомельскому колледжуМилиция продолжает проверку по гомельскому колледжуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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С 19 декабря преподавателя Гомельского педколледжа, на которую коллективно пожаловались две группы учащихся, отстранили от преподавания в этих группах.

- Это было решено сделать, чтобы снять напряжение. Преподавателю дали другие группы. До конца семестра будет так, а потом все решится в зависимости от того, какую правовую оценку по итогам заявлений учащихся даст милиция, - рассказали «КП» в колледже.

Проверка все еще не завершена, о промежуточных итогах милиция не сообщает.

Напомним, после того как учащиеся колледжа пожаловались на поборы со стороны преподавателя педагогики, директор написал заявление в милицию. Ребята утверждают, что преподаватель требовала от них брать платные занятия, сдавать деньги на кошачий корм и покупать косметику, которую она распространяет. Сама преподаватель все отрицает, а в администрации колледжа предполагают, что за протестом стоят взрослые >

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Развитие ситуации в гомельском колледже: преподавателя отстранили от работы в двух группах
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