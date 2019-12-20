Как в Минске будет работать транспорт в Новый год и на Рождество?

1 января автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты будут работать по графику воскресного дня. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Минчанам стоит взять эту информацию на заметку! Из-за переноса рабочих дней в январе минский городской пассажирский транспорт изменит свой график работы.

Так, 4 января городской пассажирский транспорт будет работать по графику буднего дня. А 1, 2 и 5, 6, 7 января автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты - по графику воскресного дня. Троллейбусы и автобусы 11 января будут курсировать по субботнему дню, а трамваи - по воскресному дню.

1 и 6 января автобусные маршруты №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э курсировать не будут. При этом организуется работа автобусного маршрута №134с. Станет меньше транспорта на маршрутах №130, 140.