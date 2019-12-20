2019-12-20T13:40:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Как в Минске будет работать транспорт в Новый год и на Рождество?

На праздники городской пассажирский транспорт изменяет свой график работы
Евгения ПОПКО
Поделиться:
1 января автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты будут работать по графику воскресного дня.1 января автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты будут работать по графику воскресного дня.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Минчанам стоит взять эту информацию на заметку! Из-за переноса рабочих дней в январе минский городской пассажирский транспорт изменит свой график работы.

Так, 4 января городской пассажирский транспорт будет работать по графику буднего дня. А 1, 2 и 5, 6, 7 января автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты - по графику воскресного дня. Троллейбусы и автобусы 11 января будут курсировать по субботнему дню, а трамваи - по воскресному дню.

1 и 6 января автобусные маршруты №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э курсировать не будут. При этом организуется работа автобусного маршрута №134с. Станет меньше транспорта на маршрутах №130, 140.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно задержали активиста, когда тот отводил сына в детсад
Лукашенко о сотрудниках органов госбезопасности: «Вы служите главным целям развития современной независимой Беларуси»
Лукашенко о России и Беларуси: «Создано единое оборонное пространство...»
В Орше угнали такси вместе с водителем: пьяный показал что-то похожее на пистолет
Как в Минске будет работать транспорт в Новый год и на Рождество?
Развитие ситуации в гомельском колледже: преподавателя отстранили от работы в двух группах
В Египте погибла 59-летняя белоруска
В Бобруйске мальчик застрял в дереве: на помощь пришли спасатели
Под Пинском водитель сбил пешехода и скрылся
Погода в пятницу: туман, слабый гололед и до +10
Брюссель предлагает Беларуси подписать соглашение о визах по 35 евро в январе 2020 года
В Минске на внешнем кольце МКАД фура врезалась в легковушку и снесла ограждение
Видеофакт. В Гродно подросток украл медведя с витрины на ярмарке, а друг хотел повторить и попал на видео
В дом горожанки постучал неизвестный и сказал: «Мне нужна лапа Кентавра». А что бы вы ответили?
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы не прекращается: есть погибшие и раненые
Смертный приговор против убийцы двух девушек в Бобруйске приведен в исполнение
Пенсионерка из Молодечно заплатила телефонному экстрасенсу 30 тысяч долларов
До Бобруйска на 32 копейки больше. Дорожают билеты на поезда внутри страны
«Чтобы люди услышали». Кочанова призвала сенаторов прийти в соцсети
Метро - 70 копеек, автобус - 65. В Минске дорожает проезд
«Предоставление дотаций было бы странным». Путин жестко высказался об интеграции с Беларусью
За взрыв в Дрогичине возбуждено уголовное дело, работники фирмы до сих пор в тяжелом состоянии
«Акцент на предотвращение дестабилизации в стране». Лукашенко утвердил новый план обороны
В Могилеве ОМОН провел спецоперацию по захвату психбольного пенсионера
В Минске снова ищут 10-летнего Сашу Кушнера - он уже не первый раз убегает из дома
«По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь». Лукашенко проводит заседание Совбеза