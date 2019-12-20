2019-12-20T13:57:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В Орше угнали такси вместе с водителем: пьяный показал что-то похожее на пистолет

Странный пассажир пообещал рассчитаться за поездку, но водитель решил, что безопаснее будет сбежать от него в подходящий момент
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Орше такси угнали вместе с водителем, но ему удалось сбежать.В Орше такси угнали вместе с водителем, но ему удалось сбежать.Фото: Оксана БРОВАЧ
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30-летний оршанец угнал такси вместе с водителем. Мужчина находится под надзором правоохранительных органов и в определенное время должен быть дома. В тот день он выпивал вместе с приятелем и забыл о «комендантском часе». Когда вспомнил, пошел вместе с собутыльником ловить такси.

Такси приятели заметили около одного из магазинов. Водитель отказался везти подвыпивших мужчин - он уже взял заказ и собирался отправляться на вызов. Тогда мужчина достал что-то похожее на пистолет, продемонстрировал этот предмет водителю и вместе с приятелем сел в машину.

Такси колесило по городу около получаса. Пассажир с похожим на оружие предметом даже попробовал занять у таксиста деньги на выпивку, когда они подъехали к заправочной станции. Потом стал успокаивать водителя: мол, не переживай, все оплачу по счетчику, только денег достану. Когда пассажир приказал остановиться около дома сожителя своей матери, чтобы взять у него денег, таксист решил, что безопаснее будет не дожидаться его. Улучив момент, водитель уехал и сразу же обратился в милицию.

- Злоумышленника задержали сотрудники Департамента охраны. В отношении него возбуждено уголовное дело, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - Пока не установлено, чем угрожал подозреваемый таксисту и где сейчас находится этот предмет.

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