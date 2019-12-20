Лукашенко о России и Беларуси: «Создано единое оборонное пространство...»

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На встрече с президентом России Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси и России создано единое оборонное пространство, противовоздушная оборона, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб.

- Сделано немало. Почему-то мы не всегда и не все говорим, что сделано. Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей. Мы очень многое сделали в экономике (...), - цитирует президента belta.by. - - Никаких проблем у России нет для полетов над Беларусью. Мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами вопросов по поводу перевозок авиатранспортом. Наши аэропорты работают очень эффективно. Даже с нашими областями работают неплохо.

Лукашенко также на встрече упомянул, что между двумя странами единая граница.