КП Беларусь
Лукашенко о сотрудниках органов госбезопасности: «Вы служите главным целям развития современной независимой Беларуси»
Президент поздравил руководство, личный состав и ветеранов органов госбезопасности с их профессиональным праздником
По словам Лукашенко, сотрудники органов госбезопасности эффективно решают сложнейшие стратегические задачи. Фото: kremlin.ru
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Крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в службе пожелал президент руководству, личному составу и ветеранам органов госбезопасности.
- Находясь на страже суверенных интересов Родины, на переднем рубеже противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности, оберегая стабильность в обществе, вы служите главным целям развития современной независимой Беларуси, - говорится в поздравлении президента.
По словам Лукашенко, сотрудники органов госбезопасности эффективно решают сложнейшие стратегические задачи.
Весь текст поздравления можно прочитать на интернет-портале президента.