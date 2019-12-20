Лукашенко о сотрудниках органов госбезопасности: «Вы служите главным целям развития современной независимой Беларуси»

Президент поздравил руководство, личный состав и ветеранов органов госбезопасности с их профессиональным праздником

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Крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в службе пожелал президент руководству, личному составу и ветеранам органов госбезопасности.

- Находясь на страже суверенных интересов Родины, на переднем рубеже противодействия вызовам и угрозам национальной безопасности, оберегая стабильность в обществе, вы служите главным целям развития современной независимой Беларуси, - говорится в поздравлении президента.

По словам Лукашенко, сотрудники органов госбезопасности эффективно решают сложнейшие стратегические задачи.

Весь текст поздравления можно прочитать на интернет-портале президента.