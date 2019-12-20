В Гродно задержали активиста, когда тот отводил сына в детсад

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В эту пятницу, 20 декабря, задержали председателя гродненской организации Партии БНФ Вадима Саранчукова. Это произошло, когда политик отводил младшего сына в детский садик, сообщает правозащитный сайт «Гарадзенская вясна». Его отвезли в отдел милиции. Есть подозрение, что это задержание связано с акцией, которая должна пройти 20 декабря в Минске. Или это связано с его участием в акции, которая произошла в Гродно 15 декабря.

Позже в этом же областном городе задержали активиста Сергея Веремеенко, когда тот собирался с женой ехать на работу на такси. Его отвезли в милицию.