КП Беларусь
В Гродно задержали активиста, когда тот отводил сына в детсад
Председатель гродненской организации Партии БНФ находится в РОВД
Вадима Саранчукова могли задержать за его участие в акции в Гродно 15 декабря. Фото: harodniaspring.org
Изменить размер текста:
В эту пятницу, 20 декабря, задержали председателя гродненской организации Партии БНФ Вадима Саранчукова. Это произошло, когда политик отводил младшего сына в детский садик, сообщает правозащитный сайт «Гарадзенская вясна». Его отвезли в отдел милиции. Есть подозрение, что это задержание связано с акцией, которая должна пройти 20 декабря в Минске. Или это связано с его участием в акции, которая произошла в Гродно 15 декабря.
Позже в этом же областном городе задержали активиста Сергея Веремеенко, когда тот собирался с женой ехать на работу на такси. Его отвезли в милицию.