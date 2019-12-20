Минчанка пришла к подружке в пальто, которое у нее же украла
Такую историю и не придумаешь! В минскую милицию поступило заявление от женщины, которая рассказала, что ее 45-летняя знакомая похитила у нее пальто, но отказывается его отдавать. Причем приятельница заявилась к ней в гости в нем же!
Как выяснилось, минчанка заметила пропажу пальто еще в апреле. И только сейчас поняла, куда оно подевалось.
Что любопытно, приятельница отрицала, что присвоила одежду. Мол, купила его. Но настоящая владелица пальто рассказала про его отличительную черту - с внутренней стороны подкладка была зашита красными нитками.
В итоге похищенное пальто вернулось к его владелице, а вот ее приятельница может быть привлечена к ответственности. К слову, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, сообщает ГУВД Мингорисполкома.