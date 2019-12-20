2019-12-20T16:39:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Итоги встречи Лукашенко и Путина: Россия и Беларусь не договорились по газу, нефти и налогам

При этом согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка
Евгения ПОПКО
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Две самые сложные темы дорожных карт - газ и нефть.Две самые сложные темы дорожных карт - газ и нефть.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Известны итоги встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге. Так, есть вопросы, по которым не достигнута договоренность.

- У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности, - приводит слова главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина после переговоров президентов России и Беларуси interfax.by.

По словам Орешкина, речь идет о нефти, газе и налогах. К слову, согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.

Напомним, ранее Беларусь и Россия согласовали 21 из 31 дорожной карты по интеграции.

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