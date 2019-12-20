Итоги встречи Лукашенко и Путина: Россия и Беларусь не договорились по газу, нефти и налогам

Две самые сложные темы дорожных карт - газ и нефть. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

При этом согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка

Изменить размер текста: A A

Известны итоги встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге. Так, есть вопросы, по которым не достигнута договоренность.

- У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности, - приводит слова главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина после переговоров президентов России и Беларуси interfax.by.

По словам Орешкина, речь идет о нефти, газе и налогах. К слову, согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.

Напомним, ранее Беларусь и Россия согласовали 21 из 31 дорожной карты по интеграции.