2019-12-20T17:24:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Задержан серийный похититель инструментов

Им оказался ранее судимый 47-летний минчанин
Евгения ПОПКО
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Фото: МВДФото: МВД
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Целых три месяца мужчина похищал строительные инструменты из квартир и подсобных помещений, пока его не задержала милиция.

Стражи порядка нашли злоумышленника. Им оказался ранее судимый 47-летний минчанин, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина в сентябре освободился из мест не столь отдаленных, где отбывал наказание за кражи. Не имея определенного места жительства и постоянного дохода, мужчина взламывал входные двери новостроек и в строительных бытовках похищал инструменты. А «зарабатывал» тем, что продавал в интернете шуроповерты, перфораторы и бензорезы.

Мало того, мужчина украл из офисных помещений 7 ноутбуков и инструменты. Эти вещи он продал. А вырученные деньги потратил на личные нужды.

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