Наркоман обокрал пенсионерку, которая хранила наркотики

Женщина пожаловалась в милицию, а в итоге тоже будет нести ответственность

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Это произошло 8 декабря: в Калинковичское РОВД обратилась пенсионерка. И рассказала, что кто-то проник в еt дом и похитил 7 тысяч рублей и 100 долларов. Женщина вышла из дома на час, а когда вернулась, то дверь была взломана, а из спальни пропали деньги, сообщает МВД.

Стражи порядка нашли у пенсионерки в шкафу частично измельченное вещество растительного происхождения зелено-коричневого цвета массой 29 граммов. Экспертиза показала, что это маковая соломка. Было возбуждено уголовное дело.

В то же время милиционеры предположили, что воришкой мог быть наркоман, который, возможно, знал о запрещенном зелье. Выяснилось, что к краже причастен 47-летний ранее неоднократно судимый мозырянин. В итоге правоохранители возбудили еще одно уголовное дело.