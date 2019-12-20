На водохранилище под Минском обнаружены тела двух утопленников, которых родственники искали с 10 декабря

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В Следственном комитете выясняют обстоятельства смерти двух мужчин. Их тела были обнаружены на водохранилище «Криница» в Минском районе, но был ли это несчастный случай, пока неизвестно. Подробности сообщили в пресс-службе УСК по Минской области.

Утопленников обнаружили работники спасательной станции, 16 декабря тела извлекли из водоема. Прибывшие правоохранители установили, что у погибших остались при себе документы, деньги, другие вещи и ценности. Так были установлены личности погибших, попутно выяснилось, что они уже находятся в розыске, родные обратились в милицию, так как с 10 декабря не знали их местонахождение.

– Также было осмотрено место происшествия, эксперты-криминалист зафиксировали следовую картину, обследована местность. Кроме того, недалеко от места гибели было найдено авто одного из погибших, у машины – механические повреждения. Установлено, что накануне трагедии они передвигались на этой машине по деревне Заречье, – прокомментировали в пресс-службе.

Точную причину смерти мужчин озвучат после судмедэкспертизы. Следователи опрашивают родственников, знакомых и коллег, отрабатываются сразу несколько версий произошедшего.