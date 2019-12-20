2019-12-20T18:48:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Больше 200 дополнительных поездов БелЖД пустит на новогодние и рождественские праздники

Составы будут курсировать с 21 декабря по 9 января включительно
Надежда БУТОВИЧ
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В праздничные дни добавятся 89 поездов международного сообщения.В праздничные дни добавятся 89 поездов международного сообщения.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В праздничные дни традиционно увеличится пассажиропоток, поэтому начиная уже с субботы, 21 декабря, в расписании Белорусской железной дороги появятся дополнительные «рейсы». Однако наибольшее число дополнительных составов назначено на канун праздников: 28, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 7 и 8 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе БелЖД на официальном сайте.

Всего же в период праздничных дней появится 215 допсоставов, среди которых 89 – международного сообщения, а остальные – межрегиональные пассажирские поезда.

– Сообразно опыту прошлых лет дополнительные поезда назначены по направлениям: от Минска к Гомелю, Бресту, Пинску, Полоцку, к Витебску из Могилева и Бреста, и из Могилева к Бресту. Предусматривается также курсирование из Мозыря (станция Козенки) в Минск, из Минска в Гомель через Калинковичи, – уточнили в пресс-службе.

Дополнительные поезда назначены также в сообщении с Россией (из Минска в Москву, из Гродно через Минск в Санкт-Петербург, из Москвы в Брест, Калининград), Украиной (из Могилева во Львов), Литвой (из Минска до Вильнюса). А также составы международного сообщения следующие через Беларусь: Санкт Петербург – Брянск, Санкт Петербург – Смоленск, Киев – Рига и другие.

Всю актуальную информацию, а также стоимость проезда вы можете узнать на официальном сайте БелДЖ или по справочному номеру – 105.

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