27-летняя сельчанка вынесла из горящего дома 69-летнего соседа: мужчина госпитализирован

Загорелся жилой дом в агрогородке Сошна в Пинском районе. Фото: УМЧС по Брестской области.

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Сильный пожар произошел в агрогородке под Пинском в четверг, 19 декабря. О происшествии проинформировали в пресс-службе УМЧС по Брестской области.

Вечером, примерно в 20.00 часов, из агрогородка Сошна, что в Пинском районе, позвонили сельчане и сообщили о возгорании в частном доме, горело жилое здание на улице Центральной. К моменту прибытия спасателей строение полностью было охвачено огнем, половина крыши обвалилась внутрь, к счастью, благодаря самоотверженности местной жительницы человеческих жертв удалось избежать.

– Соседка 69-летнего пенсионера, проживающего в загоревшемся доме, вовремя заметила пожар и побежала на помощь. Молодая женщина вошла в огонь и нашла в дыму хозяина, пенсионер лежал на кровати в одной из комнат. Сельчанка смогла вынести мужчину на улицу, прибывшие вслед за пожарными медики диагностировали у пострадавшего отравление продуктами горения, ожоги различной степени и тяжести и доставили в ближайшую больницу, – пояснили в пресс-службе.

К моменту прибытия МЧС дом полностью охватил огонь, часть крыши рухнула. Фото: УМЧС по Брестской области.

Сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали возгорание, огонь повредил крышу, перекрытия и имущество в доме. Причина пожара еще не установлена.