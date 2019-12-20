Фотофакт. В Минске собрались около 1500 протестующих против интеграции с Россией

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Вечером в пятницу, 20 декабря, в белорусской столице несколько сотен человек вышли на Октябрьскую площадь. На это время городскими властями проведение митинга не было запланирована – акция является несанкционированной.

СМИ сообщают, что собравшиеся в столице в очередной раз протестуют против углубленной интеграции с Россией (Прим.: предыдущие «возмущения» активисты высказывали 7 и 8 декабря во время переговоров Лукашенко и Путина, проходивших в Сочи). На пятничном митинге против российско-белорусской интеграции собралось примерно 1,5 тысячи активистов, сообщила «Наша Нiва».

Митингующие собрались в колону и прошли от Октябрьской площади по проспекту Независимости к площади Независимости, пишут очевидцы в соцсетях. За развитием событий наблюдают правоохранители. Часть людей, собравшихся на улицах, - с детьми, так как просто пришли посмотреть вечером городские иллюминации.