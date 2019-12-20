Там что нефть нашли? На торгах в Гомельской области покупатели «бились» за здание старого пожарного депо и подняли цену в 392 раза!

В Гомельимуществе рассказали о завершении торгов в 2019 году

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На прошедших в четверг, 19 декабря, завершающих 2019 год электронных торгах продано рекордное количество объектов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета «Гомельоблимущество».

Всего электронным участникам торгов реализовано семь из 10 объектов в области. При этом с начала года в таком формате было продано 23 различных недвижимых «лота», за год в торгах поучаствовали 89 юр- и физлиц. Что так же превышает показатели предыдущих лет.

– Особенностью данных торгов была особенно низкая изначальная цена: не больше 1 – 9 базовых величин за объект. Возможно, такая привлекательная «ставка» и привела к высокой результативности торгов. Из десяти выставленных объектов новые владельцы появились у 7, – пояснили в комитете.

И если за 4 объекта желающие заплатили практически начальную цену (Прим.: с увеличением на 5 процентов). То еще за три объекта развернулась активная борьба.

– Комплекс зданий старого пожарного депо в Калинковичского районе хотели приобрести два претендента. В конкурентной борьбе они в общей сложности сделали более 2660 шагов-ставок. В итоге первоначальная цена поднялась в 392 раза и составила 40 тысяч рублей, – рассказали в «Гомельоблимущество».

«Жаркие» торги были и за два объекта в Гомеле: бывших музыкальных школах на улице Войкова. Претенденты совершали ставки на протяжении четырех часов и подняли цену по одному объекту в 166 раз, а по второму – в 330 раз. Городской бюджет в итоге получил около 60 тысяч рублей.