2019-12-20T21:01:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«А что теперь делать?»: в Борисове мужчина подошел к милиционерам с гранатой без чеки

Гранату зафиксировали и вызвали саперов
Надежда БУТОВИЧ
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К счастью, граната оказалась безопасным муляжом из игры в страйкбол. Фото: УВД Миноблисполкома.К счастью, граната оказалась безопасным муляжом из игры в страйкбол. Фото: УВД Миноблисполкома.
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ЧП произошло в райцентре на Минщине в пятницу, 20 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Днем, около 12.30 часов, к милиционерам на улице Чапаева подошел человек с гранатой. Мужчина показал "лимонку" и сказал, что достал чеку и не знает, что ему теперь делать дальше.

– Горожанин просил помощи у правоохранителей. По его словам, он хотел разыграть приятеля: взял гранату, вытащил чеку, но потом потерял ее и дальше не знал, что со всем этим делать, – сказали в пресс-службе.

Правоохранители в отличие от 45-летнего борисовчанина не растерялись. Милиционеры зафиксировали чеку, положили гранату на землю, накрыли каской, обложили бронежилетами и позвонили специалистам. Место происшествия было оцеплено.

Прибывшие сотрудники саперно-пиротехнической группы сразу определили, что граната не является боеприпасом. Мужчина принес муляж из «страйкбола», не представляющий реальной опасности. Фигурант задержан на время разбирательства.

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«А что теперь делать?»: в Борисове мужчина подошел к милиционерам с гранатой без чеки
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