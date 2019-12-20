2019-12-20T21:32:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске найден убитым мужчина, в преступлении подозревают его 23-летнего сына

СК ведет расследование
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Следователи изъяли вещдоки с места преступления. Фото: стоп-кадр оперативное видео СК.Следователи изъяли вещдоки с места преступления. Фото: стоп-кадр оперативное видео СК.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Колодищах в четверг, 19 декабря. Об этом пресс-служба Следственного комитета проинформировала в официальном аккаунте Telegram.

Изначально, сообщалось, что в одном из микрорайонов столицы в многоквартирном доме в своей квартире был найден мертвым 45-летний мужчина.

– Тело погибшего было обнаружено в одной из квартир многоэтажки. Сотрудники СК осмотрели место происшествия и провели ряд первоначальных мероприятий для установления обстоятельств произошедшей трагедии, – сообщала пресс-служба.

Спустя время оперативная информация была дополнена: в СК проинформировали, что по подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний сын погибшего. Против молодого человека правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемый в убийстве собственного отца работает со следствием. Материалы уголовного дела отправлены на правовую оценку.

Расследование преступления не завершено.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске найден убитым мужчина, в преступлении подозревают его 23-летнего сына
«А что теперь делать?»: в Борисове мужчина подошел к милиционерам с гранатой без чеки
Там что, нефть нашли? На торгах в Гомельской области покупатели «бились» за здание старого пожарного депо и подняли цену в 392 раза!
Фотофакт. В Минске собрались около 1500 протестующих против интеграции с Россией
27-летняя сельчанка вынесла из горящего дома 69-летнего соседа: мужчина госпитализирован
Больше 200 дополнительных поездов БелЖД пустит на новогодние и рождественские праздники
На водохранилище под Минском обнаружены тела двух утопленников, которых родственники искали с 10 декабря
Наркоман обокрал пенсионерку, которая хранила наркотики
Задержан серийный похититель инструментов
Лукашенко: «Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни»
Итоги встречи Лукашенко и Путина: Россия и Беларусь не договорились по газу, нефти и налогам
Минчанка пришла к подружке в пальто, которое у нее же украла
В Гродно задержали активиста, когда тот отводил сына в детсад
Лукашенко о сотрудниках органов госбезопасности: «Вы служите главным целям развития современной независимой Беларуси»
Лукашенко о России и Беларуси: «Создано единое оборонное пространство...»
В Орше угнали такси вместе с водителем: пьяный показал что-то похожее на пистолет
Как в Минске будет работать транспорт в Новый год и на Рождество?
Развитие ситуации в гомельском колледже: преподавателя отстранили от работы в двух группах