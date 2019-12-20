В Минске найден убитым мужчина, в преступлении подозревают его 23-летнего сына

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Трагедия произошла в Колодищах в четверг, 19 декабря. Об этом пресс-служба Следственного комитета проинформировала в официальном аккаунте Telegram.

Изначально, сообщалось, что в одном из микрорайонов столицы в многоквартирном доме в своей квартире был найден мертвым 45-летний мужчина.

– Тело погибшего было обнаружено в одной из квартир многоэтажки. Сотрудники СК осмотрели место происшествия и провели ряд первоначальных мероприятий для установления обстоятельств произошедшей трагедии, – сообщала пресс-служба.

Спустя время оперативная информация была дополнена: в СК проинформировали, что по подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний сын погибшего. Против молодого человека правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемый в убийстве собственного отца работает со следствием. Материалы уголовного дела отправлены на правовую оценку.

Расследование преступления не завершено.