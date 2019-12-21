КП Беларусь
Житель Витебска застрял в вентшахте дома
На помощь мужчине пришли спасатели
Мужчину вытащили из вентиляционной шахты дома. Фото: МЧС
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В эту субботу, 21 декабря, утром, витебские спасатели выехали на место ЧП: в девятиэтажном доме мужчина упал в вентиляционную шахту. Он находился на уровне шестого этажа. Предварительно известно, что мужчина проживает в этом же доме.
Жителя Витебска вытащили из вентиляционной шахты спасатели. А бригада скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставила его в областную больницу, сообщает МЧС.