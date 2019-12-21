2019-12-21T11:43:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Житель Витебска застрял в вентшахте дома

На помощь мужчине пришли спасатели
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Мужчину вытащили из вентиляционной шахты дома. Фото: МЧСМужчину вытащили из вентиляционной шахты дома. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

В эту субботу, 21 декабря, утром, витебские спасатели выехали на место ЧП: в девятиэтажном доме мужчина упал в вентиляционную шахту. Он находился на уровне шестого этажа. Предварительно известно, что мужчина проживает в этом же доме.

Жителя Витебска вытащили из вентиляционной шахты спасатели. А бригада скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставила его в областную больницу, сообщает МЧС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Пить не буду": Лукашенко рассказал, как отметит Новый год
Гомельчанин одолжил у приятелей почти 50 тысяч долларов и потратил все на путешествия
Противники интеграции с Россией снова собрались в центре Минска
В Минске мужчина выдал себя за работника ЖЭСа: ударил девушку электрошокером и украл у нее тысячу рублей
Пожар в полоцкой квартире: эвакуированы 6 человек
Для тех, кто не успел купить билет: на новогодние праздники пустят дополнительные поезда
Житель Витебска застрял в вентшахте дома
Дед Мороз приедет в Бобруйск
В Минске найден убитым мужчина, в преступлении подозревают его 23-летнего сына
«А что теперь делать?»: в Борисове мужчина подошел к милиционерам с гранатой без чеки
Там что, нефть нашли? На торгах в Гомельской области покупатели «бились» за здание старого пожарного депо и подняли цену в 392 раза!
Фотофакт. В Минске собрались около 1500 протестующих против интеграции с Россией
27-летняя сельчанка вынесла из горящего дома 69-летнего соседа: мужчина госпитализирован
Больше 200 дополнительных поездов БелЖД пустит на новогодние и рождественские праздники
На водохранилище под Минском обнаружены тела двух утопленников, которых родственники искали с 10 декабря
Наркоман обокрал пенсионерку, которая хранила наркотики
Задержан серийный похититель инструментов
Лукашенко: «Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни»
Итоги встречи Лукашенко и Путина: Россия и Беларусь не договорились по газу, нефти и налогам
Минчанка пришла к подружке в пальто, которое у нее же украла
В Гродно задержали активиста, когда тот отводил сына в детсад
Лукашенко о сотрудниках органов госбезопасности: «Вы служите главным целям развития современной независимой Беларуси»
Лукашенко о России и Беларуси: «Создано единое оборонное пространство...»
В Орше угнали такси вместе с водителем: пьяный показал что-то похожее на пистолет
Как в Минске будет работать транспорт в Новый год и на Рождество?
Развитие ситуации в гомельском колледже: преподавателя отстранили от работы в двух группах