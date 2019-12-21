Для тех, кто не успел купить билет: на новогодние праздники пустят дополнительные поезда

На Новый год и Рождество многие белорусы едут в гости к своим родственникам. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Наибольшее количество поездов будет 28, 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 8 января

Изменить размер текста: A A

На Новый год и Рождество многие белорусы едут в гости к своим родственникам. И традиционно Белорусская железная дорога пускает дополнительные поезда по самым популярным маршрутам. Так, с 21 декабря по 9 января БЖД назначила 215 дополнительных поездов: 126 поездов в межрегиональном сообщении и 89 в международном сообщении.

Наибольшее количество поездов пустят 28, 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 8 января, сообщает БЖД.

Поезда станут чаще курсировать в следующих направлениях: Минск–Гомель–Минск, Минск–Брест–Минск, Минск–Пинск–Минск, Минск–Калинковичи–Гомель, Минск–Полоцк–Минск, Мозырь (ст.Козенки)–Минск–Мозырь (ст.Козенки), Могилев–Гомель–Могилев, Могилев–Витебск–Могилев, Брест–Витебск–Брест, Могилев–Брест–Могилев.

Назначены дополнительные поезда и за границу по следующим маршрутам: Минск–Москва–Минск, Гродно–Минск–Санкт-Петербург, Москва–Брест–Москва, Москва–Калининград–Москва, Санкт-Петербург–Брянск, Санкт-Петербург–Смоленск–Санкт-Петербург, Калининград–Москва–Калининград, Могилев–Львов-–Могилев, Минск–Вильнюс–Минск, Киев–Рига–Киев.