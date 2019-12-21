2019-12-21T14:39:56+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске мужчина выдал себя за работника ЖЭСа: ударил девушку электрошокером и украл у нее тысячу рублей

Минчанка пустила в свой дом преступника
Евгения ПОПКО
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Насилием и угрозами мужчина заставил признаться, где девушка прячет сбережения.Насилием и угрозами мужчина заставил признаться, где девушка прячет сбережения.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Это произошло 18 декабря в Минске. Неизвестный мужчина представился девушке работником ЖЭСа и под предлогом проверки вентиляции зашел в квартиру. Минчанка даже не усомнилась в том, что перед ней действительно работник ЖЭСа. Ведь мужчина был одет в световозвращающий жилет, а в руках держал папку с бумагами. Однако в квартире тот напал на нее, ударив электрошокером и пару раз рукой. Видимо, чтобы девушка не убежала и не кричала, он ей связал руки и ноги и заклеил рот монтажной лентой.

- Насилием и угрозами он заставил признаться, где девушка прячет сбережения, - сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В итоге мужчина забрал с собой тысячу рублей. Спрятав телефон минчанки, он запер ее в квартире и ушел, предусмотрительно взяв с собой ключи.

К счастью, потерпевшей удалось освободиться и выйти на связь со своей подругой и хозяйкой квартиры. Они и вызвали милицию.

Преступника задержали на следующий день в Борисове. Им оказался ранее неоднократно судимый и безработный 36-летний мужчина.

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