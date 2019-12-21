2019-12-21T15:24:24+03:00
Минск
КП Беларусь

Противники интеграции с Россией снова собрались в центре Минска

На митинг пришли оппозиционный политик Павел Северинец, художник Алесь Марочкин, поэт Владимир Некляев
Евгения ПОПКО
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21 декабря белорусы снова собрались на Октябрьской площади. Фото: nn.by21 декабря белорусы снова собрались на Октябрьской площади. Фото: nn.by
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Вечером в пятницу, 20 декабря, около 1500 белорусов вышли на Октябрьскую площадь. Они протестовали против интеграции с Россией. Акция была несанкционированной.

И вот в эту субботу, 21 декабря, на Октябрьской площади снова собрались протестующие.

На митинге пришли оппозиционный политик Павел Северинец, художник Алесь Марочкин, поэт Владимир Некляев, сообщает БелаПАН.

- По словам Лукашенко и людей, ответственных за переговоры, 28 так называемых дорожных карт подписано. Это очень плохо, эти документы направлены на поглощение Беларуси, - уверен Северинец. По его словам, протест нужно наращивать.

В какой-то момент на площади появились двое милиционеров. Они предупреждали о незаконности акции и просили собравшихся разойтись.

Напомним, после встречи Лукашенко и Путина глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что уже согласованы вопросы интеграции в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка. А сам Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям.

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