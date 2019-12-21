Гомельчанин одолжил у приятелей почти 50 тысяч долларов и потратил все на путешествия

Парень собирался улететь в Ереван, но был задержан в аэропорту

Изменить размер текста: A A

27-летний гомельчанин собирался 18 декабря улететь из Минска в Ереван, но не прошел регистрацию. А все потому, что находился в розыске по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Эта история началась с осени 2018 года. В это время гомельчанин познакомился с одним из кредиторов в интернете. С еще одним - весной этого года. Он представлялся в интернете успешным предпринимателем и предлагал сотрудничество.

- Заемщик обещал вернуть валюту и проценты из прибыли, которую якобы планировал получить в бизнесе. В одном случае – от поставок стекольной продукции в Россию, в другом – от сделок на крипторынке, - сообщает в Телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В итоге на удочку мошенника клюнули двое парней: 30-летний минчанин и 29-летний мозырянин. Они одолжили ему 48,5 тысяч долларов.

Когда же пришло время возвращать деньги, молодой человек попросил отсрочку и дополнительный заем под больший процент. Чтобы убедить кредиторов в успешном развитии бизнеса, как-то раз он вернул им по 5 тысяч долларов.

В итоге мужчины написали заявление в милицию. Были возбуждены уголовные дела. В свою же очередь подозреваемый решил бежать, но ему это не удалось.

Почему мужчины доверились незнакомцу? По их словам, бизнесмен в соцсетях выглядел успешным. Фотографии дорогих курортов, акссесуаров и одежды говорили, что у человека с финансами все хорошо.

Вот только "чужие" деньги мужчина потратил на турпоездки.

Кстати, стражи порядка выяснили, что от этого мошенника пострадал еще один человек. Как рассказывает одна гомельчанка, она взяла кредит на 2 тысячи долларов и отдала деньги своему земляку. Сейчас этот факт проверяется.