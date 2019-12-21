2019-12-21T17:10:28+03:00
Политика
КП Беларусь

"Пить не буду": Лукашенко рассказал, как отметит Новый год

По словам президента, в праздники он будет на посту
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Александр Лукашенко рассказал о своих планах на Новый год.Александр Лукашенко рассказал о своих планах на Новый год.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Александр Лукашенко рассказал российским журналистам, как встретит 2020-ый год. По его словам, он будет дома. Но употреблять алкоголь в праздники он не собирается. И этому есть причина.

- Пить не буду, не потому что я непьющий человек, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня есть железное правило: не пить, не есть, быть на посту, - рассказал журналистам Life Александр Лукашенко. - Потому что в это время, когда вы беспечны, очень много возникает непредвиденных обстоятельств и вопросов, которые должен как минимум держать в поле зрения президент. А то и подключаться к решениям.

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