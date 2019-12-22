Две девушку погибли в аварии на трассе М1: владелец внедорожника чудом выжил

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Авария произошла на 149-ом километре на трассе Р30/M1 Минск-Брест. Водитель фуры остановился, чтобы повернуть налево, а в это время в него на скорости врезался внедорожник «Мерседес». 25-летняя и 30-летняя девушки-пассажирки погибли на месте ДТП. 44-летний водитель внедорожника был доставлен в больницу.

По предварительной информации, водители обоих авто были трезвы, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале.