2019-12-22T10:43:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте на главную елку вместо звезды поместили футбольный мяч

Команду зажечь елку дали легендарный форвард «Динамо-Брест» Роман Василюк и самый преданный болельщик - 9-летний Никита Полуянов
Оксана БРОВАЧ
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В Бресте елку 21 декабря открывали футболисты «Динамо» - чемпионы страны.В Бресте елку 21 декабря открывали футболисты «Динамо» - чемпионы страны.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Идею про футбольный матч на макушке главной городской елки озвучили в горисполкоме, когда чествовали футболистов «Динамо-Брест», ставших в этом году чемпионами в национальном первенстве. И ее воплотили в жизнь!

– Мы немного пошутили, сказав, что главную елку нашего города будет украшать футбольный мяч. Это не так. Главную елку Бреста украшает бриллиант, очень похожий на футбольный мяч. Учитывая, что у бриллианта 57 граней, я очень хотел бы, чтобы каждый год у нас был новый символ побед - такой же, какой мы достигли вместе, преобразив наш город, - сказал на открытии главной елки Бреста председатель горисполкома Александр Рогачук.

Так выглядело открытие главной елки в Бресте с высоты. Фото: Василий Васильевич

Так выглядело открытие главной елки в Бресте с высоты. Фото: Василий Васильевич

В этом году брестская елка искусственная, а в прошлые годы была живая. Зато она на 2 метра выше - всего 24 метра.

Еще одна фишка елки на площади Ленина - иллюминация: кроме стандартных огоньков ее опоясали светодиодной лентой с бегущей строкой: «С Рождеством Христовым и Новым годом!», «Брэсту - 1000 гадоў» и «Брест - чемпион».

Установить мяч на макушку елки работникам коммунальникам помогали сотрудники МЧС.

Установить мяч на макушку елки работникам коммунальникам помогали сотрудники МЧС.

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