В Бресте на главную елку вместо звезды поместили футбольный мяч

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Идею про футбольный матч на макушке главной городской елки озвучили в горисполкоме, когда чествовали футболистов «Динамо-Брест», ставших в этом году чемпионами в национальном первенстве. И ее воплотили в жизнь!

– Мы немного пошутили, сказав, что главную елку нашего города будет украшать футбольный мяч. Это не так. Главную елку Бреста украшает бриллиант, очень похожий на футбольный мяч. Учитывая, что у бриллианта 57 граней, я очень хотел бы, чтобы каждый год у нас был новый символ побед - такой же, какой мы достигли вместе, преобразив наш город, - сказал на открытии главной елки Бреста председатель горисполкома Александр Рогачук.

Так выглядело открытие главной елки в Бресте с высоты. Фото: Василий Васильевич

В этом году брестская елка искусственная, а в прошлые годы была живая. Зато она на 2 метра выше - всего 24 метра.

Еще одна фишка елки на площади Ленина - иллюминация: кроме стандартных огоньков ее опоясали светодиодной лентой с бегущей строкой: «С Рождеством Христовым и Новым годом!», «Брэсту - 1000 гадоў» и «Брест - чемпион».