Поезд врезался в фуру: произошла утечка полиуретана

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Авария произошла на железнодорожном переезде около деревни Пруды Молодечненского района рано утром 22 декабря. На неохраняемом железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд с седельным тягачом «МАН», который следовал из Литвы в Узбекистан. Фура перевозила жидкий полиуретан для мебельного производства. К счастью, в аварии никто не пострадал. Но на дорогу разлился полиуретан на площадь около 300 квадратных метров. Работниками МЧС совместно с дорожными службами проводились работы по очистке дорожного полотна. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС.