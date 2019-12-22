Вышел на пути за 20 метров до поезда. Мужчина попал под грузовой тягач

Изменить размер текста: A A

По предварительной информации, 49-летний мужчина направлялся домой через железнодорожные пути. И почему-то за 20 метров до приближающегося состава, он вышел на пути. Машинист поезда совершил экстренное торможение, но уже ничего сделать не смог. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. С целью выяснения всех обстоятельств происшествия проводится проверка, сообщает belta.by.