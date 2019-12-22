2019-12-22T16:22:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Ирина Костевич: «Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить пенсию»

Напомним, что с 2020 года в Беларуси женщины на пенсию будут уходить в 57 лет, мужчины в 62. Пенсионный возраст увеличили на полгода
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Ирина Костевич: «Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить пенсию». Фото: БелТАИрина Костевич: «Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить пенсию». Фото: БелТА
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В эфире канала «Беларусь 1» министр труда и соцзащиты объяснила, почему это хорошо поднимать пенсионный возраст.

- В условиях старения населения и возрастающего дефицита рабочей силы повышение пенсионного возраста становится действенной мерой стабилизации ситуации с пенсионным фондом, - заявила Ирина Костевич.

Глава ведомства подчеркнула, что в ноябре 2019 года пенсия по возрасту составила 446 рублей, она увеличилась на 50 рублей по сравнению с ноябрем 2018 года.

Также стало известно, что в Евразийском экономическом союзе повышается социальная защита пенсионеров и создается единый рынок трудовых ресурсов. На саммите в Санкт-Петербурге принято соглашение, которое гласит: пенсию будут получать за периоды работы не только у себя на родине, но и в других странах «пятерки». Это означает, что трудовой стаж, например, белоруса в другой стране ЕАЭС будет учитываться в пенсии. Будут ли унифицировать в странах ЕАЭС выход на заслуженный отдых - этот вопрос пока остается открыты, сообщает сайт tvr.by.

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