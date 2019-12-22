2019-12-22T17:45:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Зима отменяется? Дни становятся длиннее, а за окном до +10

Мороз придет только к 31 декабря
Эвика ОТТО
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Зима отменяется! Дни становятся длиннее, а за окном до +10.Зима отменяется! Дни становятся длиннее, а за окном до +10.Фото: Эвика ОТТО
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22 декабря – день зимнего солнцестояния. Это самый короткий день зимы, а значит уже с 23 декабря световой день будет увеличиваться. Не чувствуется зимы и за окном: столбик термометра показывает плюс, а на улице дожди и туман. Синоптики предупреждают, что 23 декабря туман сохраниться во всех областях Беларуси. В Минске ожидается до +7, облачно, ночью дождь (вероятность осадков 80-90%), днем без существенных осадков, лишь к вечеру небольшой дождь. Местами по городу туман. Такая же погода ожидается в Витебске, Могилеве, Гродно и Бресте. Теплее всего 23 декабря будет в Гомеле – до 10 градусов тепла, сообщает pogoda.by.

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