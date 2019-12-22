Легковушка «в мясо», на троллейбус упал столб: серьезное ДТП в Гомеле

Парни в машине чудом остались целы, а в троллейбусе есть пострадавший [фото]

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Страшная авария парализовала движение в центре Гомеля вечером в воскресенье. На перекрестке улиц Советской и Кожара, возле «Рембыттехники», столкнулись два легковые автомобиля и троллейбус. Причем, одну из легковушек троллейбус так прижал к уличному фонарю, что столб рухнул на троллейбус и помял его кузов, разбил стекла. Линия была оборвала, все троллейбусы стали, образовалась большая пробка, из-за которой плохо ходил общественный транспорт. Один из троллейбусов остановился прямо на перекрестке, и сотрудникам МЧС всей командой пришлось толкать его вручную, чтобы освободить дорогу.

На месте ДТП работали ГАИ, МЧС и медикиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Официальной информации о ДТП на вечер воскресенья не было, и что точно произошло, пока не ясно, однако «КП» удалось узнать о случившемся из первых уст. Возле искореженной легковушки, которая оказалась и под фонарем, и под троллейбусом, стояли трое парней - оказалось, они были в машине. Водитель - тоже молодой человек.

- Я не могу объяснить, что произошло. На перекрестке затормозил перед впереди идущим «БМВ». Дистанция позволяла. Но вдруг почувствовал как будто удар в зад, от которого нас толкнуло на «БМВ». После этого машину понесло по проезжей части, и так она оказалась между столбом и троллейбусом, который двигался по крайней правой. Может, что-то с машиной, может, из-за скользкой дороги - не могу понять.

Парни, которые были в машине, чудом остались целыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Неподалеку стояла и женщина, водитель того самого троллейбуса:

- Я нахожусь в шоке. До сих пор не могу сообразить, как это случилось, что он попал мне под колеса. Дистанцию надо соблюдать! А я пыталась уйти от столкновения.

Слава Богу, в разбитом троллейбусе пострадавших тоже почти нет - только один молодой человек, который предположительно, от удара влетел головой в стекло.

Кузов троллейбуса тоже поврежден, разбиты стеклаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Во время ДТП шел дождь, дорога была мокрой. Судя по всему, это спровоцировало аварию.

Как машина оказалась под троллейбусом, никто не понимаетФото: Павел МИЦКЕВИЧ