2019-12-23T10:28:40+03:00
Общество
КП Беларусь

«Люди старше 50 лет в среднем ищут работу 11 месяцев»

В Минтруда хотят повысить пособие по безработице
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Пособие по безработице могут повысить.Пособие по безработице могут повысить.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В Минтруда обсуждают вопрос об увеличении размера пособий по безработице.

- Мы готовим проект закона о внесении изменений в закон о занятости. Выходим с инициативой увеличить пособия, в частности безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория - это люди в возрасте 50+, которым действительно сложно конкурировать, - рассказала в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр Ирина Костевич, ее слова приводит belta.by.

К примеру, люди старше 50 лет в среднем ищут работу 11 месяцев. А это достаточно большой срок.

В общем, по словам специалиста, ситуацию на рынке труда можно считать стабильной.

Ирина Костевич: «Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить пенсию».

Напомним, что с 2020 года в Беларуси женщины на пенсию будут уходить в 57 лет, мужчины в 62. Пенсионный возраст увеличили на полгода (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На польско-белорусской границе пограничники со стрельбой задерживали нарушителей
Решение ГАИ. Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси
В Национальном аэропорту Минск встретили 5-миллионнного пассажира
«Спрос в это время на президента очень большой». Лукашенко рассказал о нагрузке перед праздниками
Дед Мороз в Беловежской пуще приказал пограничникам пропустить Новый год через границу
«Если хорошо учиться, будут и должности, и зарплата». Премьер-министр Сергей Румас съездил в детский дом
«Предупреждение вместо наказания». Верховный суд предлагает изменить КоАП
В 2020 году пройдет амнистия. Лукашенко поручил подготовить законопроект
Лукашенко и председатель Верховного суда обсудили резонансные уголовные дела
«Ранее из дома не уходила». В Минске пропала 15-летняя школьница
Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Беларусью
«Люди старше 50 лет в среднем ищут работу 11 месяцев»
Легковушка «в мясо», на троллейбус упал столб: серьезное ДТП в Гомеле
Зима отменяется? Дни становятся длиннее, а за окном до +10
Ирина Костевич: Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить пенсию
Автобус с детьми попал в аварию под Слуцком
Вышел на пути за 20 метров до поезда. Мужчина попал под грузовой тягач
Поезд врезался в фуру: произошла утечка полиуретана
В Бресте на главную елку вместо звезды поместили футбольный мяч
Две девушки погибли в аварии на трассе М1, владелец внедорожника чудом выжил
"Пить не буду": Лукашенко рассказал, как отметит Новый год
Гомельчанин одолжил у приятелей почти 50 тысяч долларов и потратил все на путешествия
Противники интеграции с Россией снова собрались в центре Минска
В Минске мужчина выдал себя за работника ЖЭСа: ударил девушку электрошокером и украл у нее тысячу рублей
Пожар в полоцкой квартире: эвакуированы 6 человек
Для тех, кто не успел купить билет: на новогодние праздники пустят дополнительные поезда