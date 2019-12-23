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В Минтруда обсуждают вопрос об увеличении размера пособий по безработице.

- Мы готовим проект закона о внесении изменений в закон о занятости. Выходим с инициативой увеличить пособия, в частности безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория - это люди в возрасте 50+, которым действительно сложно конкурировать, - рассказала в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр Ирина Костевич, ее слова приводит belta.by.

К примеру, люди старше 50 лет в среднем ищут работу 11 месяцев. А это достаточно большой срок.

В общем, по словам специалиста, ситуацию на рынке труда можно считать стабильной.

Ирина Костевич: «Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить пенсию».

Напомним, что с 2020 года в Беларуси женщины на пенсию будут уходить в 57 лет, мужчины в 62. Пенсионный возраст увеличили на полгода (подробнее)